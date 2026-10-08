Donan apartamentos a dos familias sobrevivientes del terremoto en Cali

A dos días de cumplir dos meses del terremoto, algunas familias damnificadas en Cali, que en un momento pensaron que lo habían perdido todo, hoy vuelven a tener una sonrisa al saber que nuevamente tienen un hogar.

Es el caso de las familias de Paula Lasprilla y Stephany Echavarría, quienes después de atravesar un complejo proceso de recuperación, ahora pueden salir de la clínica hacia su nueva vivienda.

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El primer apartamento

En la mañana de este jueves se hizo la entrega del apartamento de Paula, quien sobrevivió al colapso del edificio Tequendama, ubicado en la calle 5ta con carrera 44. Ella y su hijo fueron rescatados por los socorristas y hoy tienen otra oportunidad para salir adelante.



"Dios nos está haciendo el milagro y nos está mandando estas bendiciones juntas. Mi esposa está muy contenta, muy motivada, porque con tantas cosas de pronto duras, es un aliciente para continuar adelante. Es un aliciente para seguir luchando, para tener esperanza, para creer que todo es posible", expresó Julián Ramírez, esposo de Paula, quien estuvo en el sector de Vivero Parque Residencial, en el sur de Cali, donde está ubicado el nuevo hogar de la familia.

El segundo apartamento

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Horas antes quien llegó a un nuevo hogar después de dos meses fue Stephany Echavarría, la valiente madre que salvó a su pequeña hija Sofía en el colapso del edificio Ariguaní en el barrio el Refugio. Ella fue dada de alta de la clínica Valle del Lili y su reencuentro con su familia fue el primer capítulo de la nueva historia en su vida.

"Mi hija es la que mantenía en mi corazón latiendo todos los días, ella y nadie más. Esta es una nueva oportunidad para empezar, o sea, con todas las de la ley, con mi casa, con mi hija, con todo lo que se viene, con mi rehabilitación, mil y mil gracias por mi hogar. Se viene un reto grande, grande, espero mantenerlos muy al tanto, porque se viene algo para rato", aseguró Stephany.

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Según las autoridades, son 150 familias damnificadas quienes perdieron algún ser querido o tuvieron algún daño severo a su integridad física, las que están siendo priorizadas en la entrega de estas viviendas nuevas.