Dos ambulancias están detenidas en medio del bloqueo de la vía Panamericana

Con el paso de las horas, la tensión aumenta en la vía Panamericana debido a este bloqueo que completa cuatro días, el cual es adelantado por comunidades indígenas del resguardo de Cerro Tijeras en el sector de La Agustina, al norte del departamento del Cauca.

En medio del tráfico detenido, no solo está represado el transporte de carga y buses intermunicipales, sino también vehículos de la misión médica, tal es el caso de dos ambulancias del hospital San José de Popayán que no han podido regresar a esta ciudad por el bloqueo.

Por cuarto día consecutivo permanece bloqueada la vía Panamericana, a la altura del sector de la Agustina, en el norte del Cauca, por parte de comunidades indígenas que exigen mejoras de la atención en salud y la no instalación de peajes en la vía entre Cali y Popayán. pic.twitter.com/KW9pMhksQG — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 6, 2025

A través de un comunicado, el hospital denunció la situación y también advirtió que no ha sido posible el despacho de balas de oxígeno para la institución, las cuales se utilizan en momentos de transporte y soporte.

A través de las redes sociales, los transportadores de carga del sur del país denuncian las dificultades que han tenido que atravesar durante estos días, debido a que los manifestantes se tornan agresivos y, en muchas ocasiones, les pinchan las llantas para no permitirles avanzar.

A pesar de los intentos de diálogo por parte de las delegaciones del Gobierno nacional, no ha sido posible lograr un acuerdo con las comunidades y, día a día, las afectaciones económicas para la región aumentan, con pérdidas millonarias en todos los sectores.

"Cada día cerca de 14.000 pasajeros se movilizan por esta vía y, con los bloqueos, estas personas ven vulnerados sus derechos básicos: a la movilidad, al trabajo, a la salud. Las pérdidas económicas superan los 30.000 millones de pesos diarios", dijo Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.

Diferentes sectores de la región piden urgentemente al Gobierno nacional intervenir la vía Panamericana y habilitar el paso vehicular, y de ser necesario, que este procedimiento se realice con la unidad de diálogo y mantenimiento del orden.