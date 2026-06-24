Ofrecen recompensa por ataque que dejó dos policías muertos y dos heridos en Calima El Darién, Valle

Un operativo de registro que adelantaba la Policía Nacional en zona rural de Calima El Darién, Valle del Cauca terminó en un violento enfrentamiento con integrantes de un grupo armado ilegal, que dejó como saldo dos uniformados asesinados y otros dos heridos.

Los hechos ocurrieron en el sector de El Muro, sobre la vía Río Bravo, donde unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) adelantaban labores de control cuando fueron atacadas por hombres armados.

De acuerdo con información preliminar, en medio del intercambio de disparos en ese sector, ubicado a unos 40 minutos del casco urbano del municipio, dos policías perdieron la vida en el lugar, mientras que otros dos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital San Jorge de Calima El Darién, donde recibieron atención médica.

"Fue un hostigamiento de la guerrilla a la estación de Policía del corregimiento de El Muro y tenemos dos policías muertos y dos heridos. Eso ocurrió cerca de la represa de Calima, donde está la hidroeléctrica y la subestación ubicada sobre la vía Río Bravo. El ataque se registró sobre las cuatro de la tarde", dijo Alejandro Cadavid, alcalde de Calima El Darién.



Según información preliminar de inteligencia, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Estado Mayor Central, de la columna Wilson González, en una posible retaliación por la muerte de alias "Marlon", abatido recientemente en una operación de la Fuerza Pública.

"Hace como unos ocho días o quince días habían subido a ese mismo sector y habían destruido unas cámaras y pues ahora lamentablemente pasa esto con el grupo de la GOES, de la policía que estaban alli por allí por un llamado de urgencia de un ciudadano y pues ahí prácticamente se puede decir que los emboscaron. La gente que vive por allí están resguardados en sus fincas", expresó el alcalde.

Tras el ataque, la fuerza pública desplegó un amplio operativo en la zona con apoyo de un helicóptero y el envío de más uniformados para recuperar el control. En videos difundidos en redes sociales se escucharon intensas ráfagas de disparos, mientras los habitantes del sector buscaron resguardarse para evitar quedar en medio del fuego cruzado.

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El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, reveló las identidades de los dos uniformados que murieron en el ataque registrado en el Valle del Cauca. Se trata del subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y del patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado. En el mismo hecho resultaron heridos el subintendente Eduardo de Jesús Figueroa Salazar y la patrullera Laura Ximena Aponte Hostos.

El oficial aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia y afirmó: “A los responsables que cometieron este acto criminal les aseguro que no descansaremos hasta encontrarlos y llevarlos ante la justicia".

Tras el ataque, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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"No descansaremos hasta dar con los responsables de este crimen. Toda la capacidad institucional está dispuesta para apoyar la investigación y garantizar que este hecho no quede en la impunidad", señaló la mandataria.