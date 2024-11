Dragoneante del Inpec resultó ilesa de un atentado sicarial en Buga, Valle del Cauca

Un nuevo atentado contra trabajadores del Inpec se registró en el centro del Valle del Cauca. Hombres a bordo de motocicletas atacaron a disparos a la dragoneante Claudia Gisela García, a las afueras de la cárcel del municipio de Buga.

Claudia Gisela, quien se encuentra vinculada al Inpec desde hace más de 20 años, asegura que esta situación no es una sorpresa para ella, pues desde hace varias semanas ha recibido amenazas, incluso, años atrás fue blanco de otro atentado.

“He venido siendo amenazada, no más hace menos de 15 días me llegó a mi lugar de residencia una corona fúnebre y finalmente ayer, desplazándome a las afueras de Buga, fui interceptada por estos hombres. Gracias a la reacción del esquema de protección logramos huir y salir ilesos”, explicó García.

Publicidad

Claudia Gisela, quien forma parte de uno de los sindicatos del Inpec, exige garantías de seguridad al gobierno nacional, no solo para ella sino, para sus compañeros en general.

“Nos tienen en total abandono, hasta el momento no hemos sentido ni recibido apoyo, no tenemos pensión, nos están matando y necesitamos de verdad su ayuda, queremos que nos brinden total apoyo porque de verdad no sabemos qué hacer”, indicó la dragoneante.

Publicidad

La preocupación para los funcionarios del Inpec en el centro del Valle del Cauca es latente, pues ya se han registrado atentados con victimas mortales en esta zona del departamento, siendo el último caso el ocurrido en el mes de abril cuando fue asesinado el dragoneante Leider Romo en la vía de acceso a la cárcel de Buga.