Nuevas amenazas contra el Inpec en Palogordo: "Plan pistola hasta que muevan al patrón"

Un panfleto que circuló ha generado preocupación entre los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. La amenaza, atribuida a una organización autodenominada "Los Satanás", exige el traslado inmediato de un preso apodado "el patrón" y su hermano al patio 10, donde recibirían beneficios adicionales. La misiva advierte que, de no cumplirse esta demanda en un plazo de 24 horas, se iniciará un "plan pistola" contra el personal del Inpec.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció sobre el hecho, rechazando cualquier intento de intimidación hacia las autoridades penitenciarias.

“Está claro que los bandidos no van a dictar qué se hace o qué no se hace en el Inpec. Esto lo tienen claro las autoridades”, afirmó Díaz. Según informó, aunque el panfleto ha generado inquietud, la autenticidad del mismo está en duda, ya que los investigadores creen que no provendría de las organizaciones criminales que usualmente operan en la región. Sin embargo, aclaró que las autoridades no bajarán la guardia.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que se investigan las amenazas contra funcionarios del Inpec que trabajan en la cárcel de Palogordo. "Tenemos reunión de seguridad y vamos analizar esa situación", afirmó #VocesySonidos pic.twitter.com/taiYqAKNPz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2024

El gobernador también informó que las medidas de seguridad en el centro penitenciario y sus alrededores serán revisadas en la reunión semanal de seguridad.

“Mañana tenemos reunión de seguridad como todos los miércoles. Viene el Inpec, viene la UNP, viene la policía, viene el Ejército. Vienen delegados de las alcaldías. Está el secretario del Interior y Seguridad. Yo creo que mañana alcanzo a estar ahí y vamos a revisar las medidas”, concluyó.