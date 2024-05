Ejército acompañó a la última corredora de la Maratón del Valle a cruzar la meta

En un gesto que captura la esencia de la solidaridad y el honor, un pelotón de soldados femeninas de la Brigada de Apoyo y Acción Integral y Desarrollo N.º2 del Ejército Nacionalacompañaron a la última corredora de la Maratón del Valle a cruzar la meta. Con el reloj apagado y la multitud dispersa tras siete horas de evento, la corredora número 243 de los 42K seguía en la pista, firme en su determinación de terminar la carrera, a pesar de las invitaciones a renunciar.

Su espíritu inquebrantable resonó con las uniformadas del Ejército, quienes, en un acto de sororidad y apoyo, decidieron ir en su búsqueda para unirse a ella en su camino hacia la meta. Juntas, demostraron que el verdadero triunfo no siempre es el más rápido, sino el más solidario.

En el video que captó el emotivo momento se ve cómo la mujer no puede contener su alegría por el apoyo del Ejército Nacional, quienes le aplauden por cumplir con la carrera pese quedar en el último lugar y que le alegró el día para poder disfrutar más la Maratón del Valle. "Me da pena por haberlos retrasado (...) Nunca me rindo", dijo la mujer mientras la felicitaban.