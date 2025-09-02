Ejército reforzará seguridad en corregimiento de San Antonio, en Sevilla, tras hostigamientos

El personero de Sevilla, en el Valle del Cauca, confirmó que durante el hostigamiento a la subestación de Policía se registraron daños en varias viviendas, situación que está siendo documentada con las declaraciones de las víctimas.

Recordó que este es el segundo hecho de este tipo en lo corrido del año, luego de un ataque similar ocurrido en febrero contra la subestación del corregimiento de San Antonio.

Según explicó, el hostigamiento inició hacia las 4:30 de la tarde, cuando sujetos en motocicleta lanzaron una granada y posteriormente dispararon con fusiles durante cerca de diez minutos.

La Policía respondió de inmediato y, minutos después, el Ejército hizo presencia en la zona, logrando controlar la situación sin dejar personas heridas.

Como respuesta a la ola de violencia que ha afectado la zona rural de Sevilla, Valle del Cauca, las autoridades anunciaron el consejo de seguridad que determinó el despliegue de un plan de defensa que incluye un aumento significativo en la presencia de pie de fuerza en el corregimiento de San Antonio.

Así mismo, el personero municipal rechazó categóricamente los recientes hechos violentos que han dejado consternada a la comunidad, especialmente el asesinato de una pareja de esposos en Tuluá.

Publicidad

"Como personero municipal de Sevilla rechazó categóricamente los hechos violencia en la zona rural, desde la personería hacemos acompañamiento a las victimas y hacemos un llamado al respeto por la vida", señaló Osorio.