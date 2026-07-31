El 96% de los hogares en Cali tendrán una reducción del impuesto predial

El Concejo de Cali aprobó el nuevo Estatuto Tributario, que incluye rebajas en el impuesto predial, otorgando un beneficio para que aproximadamente el 96% de los hogares caleños paguen menos por este impuesto.

El proyecto se ha denominado como sistema Recupera, que busca brindar un alivio a los contribuyentes en el pago de los impuestos. El cambio principal está en el predial, que contará con un nuevo esquema para calcular su tarifa, logrando reducir este impuesto a más de 415.000 predios en la ciudad.

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"Las tarifas de ahora en adelante se van a definir no solamente por el estrato socioeconómico, sino también por el avalúo catastral y de esa manera las familias caleñas van a pagar el predial conforme a su capacidad de pago. 96 de cada 100 hogares caleños van a tener una reducción en las tarifas del impuesto predial. En los hogares de estrato 1 cuyos predios tengan un valor catastral inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más o menos 35 millones de pesos, no tendrán que pagar un impuesto predial", señaló John Quinchua, director de Hacienda Distrital.



La implementación del sistema Recupera también incluye beneficios para empresas contribuyentes, siendo la principal novedad la opción de obras por impuestos.

"Vamos a disminuir de manera permanente las sanciones que se les aplican a las Mipymes y a las empresas por el no pago del ICA de un 20% al 5%. Cali va a ingresar a la era de las obras por impuestos, los grandes contribuyentes de ICA o de Predial pueden, en vez de entregar los recursos al gobierno municipal, pueden a cambio sacar adelante obras para el beneficio de los caleños según unos pasos y unos estándares que serán especificados", explicó el alcalde Alejandro Eder.

Con el visto bueno del Concejo Distrital de Cali, esta modificación ahora pasa a sanción del alcalde Eder, para que este beneficio tributario se convierta en una realidad.