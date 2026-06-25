"El Gobierno se despide dejando una crisis de salud más profunda de la que recibió": Gob. del Valle

La crisis de la red hospitalaria en el Valle del Cauca ha llegado a su punto más alarmante. La advertencia la hace la gobernadora Dilian Francisca Toro, después de conocer el más reciente balance de los pagos de las EPS intervenidas, donde aún no se ha recibido el pago del giro directo de los meses de mayo y junio. En cuanto al pago de la UPC, únicamente se giraron 289 mil millones de pesos, dejando pendientes más de 500 mil millones, que aún no se tiene certeza dónde están.

Esta crítica situación continúa obligando a las instituciones a cerrar sus servicios, incrementando así las barreras de salud para los pacientes, pues la principal afectación es la falta de atención en servicios ambulatorios. Los mayores afectados, son los usuarios de EPS intervenidas, como Emssanar, Asmet Salud y Coosalud, quienes no podrán ser atendidos ni por clínicas privadas, y ahora tampoco por hospitales públicos.

"Para dar ejemplos, tendríamos que buscar la reacomodación de 190 pacientes de Emssanar en el HUV. 78 pacientes del Isaías Duarte Cancino, 133 del hospital de San Juan de Dios y 62 pacientes del Club Noel, por enumerar algunos", explicó la gobernadora.

Al exponer este balance, desde la gobernación se hizo un llamado al Gobierno Nacional para encontrar una solución urgente, que permita aliviar el funcionamiento de la red de salud y así garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes, o la calidad de su atención.



"El Gobierno nacional se está despidiendo, dejando una crisis profunda, más profunda de la que recibió. Lo que hoy ocurre con los recursos de la salud es una herida más a un sistema que ya estaba en cuidados intensivos. No estamos hablando simplemente de números, estamos hablando de recursos que significan atención para pacientes, medicamentos para pacientes, sostenibilidad a los hospitales y las clínicas y por supuesto tranquilidad, bienestar y salud para todas nuestras familias vallecaucanas", añadió Toro.

Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que la crisis del sistema de salud también golpea a las clínicas privadas, también advirtió que aumentó la mortalidad por desatención.

"Valle del Lili, Occidente, Remedios, Farallones, todas tienen una disminución de los pagos y eso es lo que hace esta problemática tan inmensamente grande. Cada vez vamos a tener más barreras de acceso para los pacientes ambulatorios y tenemos una dificultad enorme con los pacientes hospitalarios", señaló Lesmes.