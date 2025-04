El sueño que no pudo cumplir la médica que murió tras caerle encima una mujer

La insólita muerte de Isabel Muñoz, una joven médica que estaba tomando café cuando una mujer que se lanzó desde el séptimo de un hospital en Cali, dejó un gran vacío en sus compañeros y familiares, quienes recordaron el último sueño que estaba a punto de cumplir.

Antes del fatídico incidente sucedido el 15 de junio 2017, la doctora de 28 años estaba estudiando una especialización para así seguir creciendo profesionalmente y atender de mejor manera a sus pacientes.



El sueño que no alcanzó a cumplir Isabel

En entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, los padres de la médica contaron que ella estaba estudiando para recibir el título de especialista en medicina interna en la Universidad del Valle.

Su amor por su familia la llevaron a rechazar un cupo para estudiar en México, pese a que tuvo que esperar dos años más para poder pasar los exámenes en la universidad vallecaucana y así iniciar su sueño de ser especialista.

La madre de Isabela recordó la alegría el día que le informaron que había pasado los exámenes e, incluso, hubo gritos y saltos de felicidad por iniciar esa nueva etapa en su vida. Sin embargo, sucedió la tragedia que cambió la vida de la familia Muñoz y, por su puesto, la joven no alcanzó a cumplir su sueño.

Isabel Muñoz murió a sus 28 años Foto: Los Informantes Caracol TV - archivo personal

Después de su muerte, la Universidad del Valle le entregó a la familia el diploma y está colgado en su cuarto, que permanece intacto, como lo dejó ese 15 de junio.



Así vivió la madre de Isabel el accidente

En la mañana de ese jueves la mamá estaba realizando ejercicio en una bicicleta eléctrica. Recibió la llamada de un primo preguntándolo por Isabel y si había visto noticias. Después empezó a sentir un frío por todo el cuerpo y sus piernas le temblaban. Media hora después llegó la lamentable noticia; su hijo, quien también trabajaba en ese mismo hospital, se lo confirmó.

"¿Yo qué iba a pensar que se había muerto? Yo decía que se había ido al hospital y mi hijo me decía: 'No, mamá. Ella se murió'. Yo le dije cómo, dónde, porqué. Una niña se tiró y le pegó. Yo no entendía cómo", recordó la madre de Isabel.

La familia ahora espera que el proceso en la Fiscalía avance, pues para ellos fue un homicidio culposo por parte de la enfermera que se arrojó desde el séptimo piso del hospital.