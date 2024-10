En paro indefinido se declara personal del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali

A través de un comunicado, personal de salud y del área administrativa del hospital Mario Correa Rengifo, ubicado en la comuna 18 de Cali, anunciaron que entraron en paro indefinido de sus funciones, por el incumplimiento en el pago de sus salarios.

"Dicen que ya no hay convenios, que no ha pagado ni Emssanar, ni Asmed Salud. Al personal no le pagan, no hay insumos, y las personas se han quejado mucho aunque nosotros hemos buscado las maneras. Llegan y no los pueden atender por esta falta de insumos y personal", indicó Sandra Vallejo, presidenta de la Junta Administradora y vocera de los trabajadores del hospital.

Entre tanto, Juan Carlos Corrales, gerente del hospital Mario correa Rengifo, indicó que ya se realizaron algunos pagos con un dinero que giro la ADRES: "Corresponde a 1.500 millones de pesos, afortunadamente, con eso logramos pagar el mes de agosto al personal agremiado, por supuesto que ya estamos buscando recursos para el mes de septiembre que es el que se terminó", detalló el funcionario.

Alrededor de 350 empleados entre médicos, especialistas y administrativos son los afectados por la falta del pago en sus salarios y según las directivas actualmente la deuda de las EPS correspondiente a la vigencia 2024 deben un promedio de 12 mil millones de pesos.