"Es una acusación rastrera": Eder a Iván Cepeda por acusarlo de reprimir protesta social

Este jueves, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le respondió al senador Iván Cepeda la acusación que el excandidato presidencial hizo en su más reciente declaración nacional, en la que lo señaló como un alcalde autoritario que pretendía desatar una supuesta represión de las protestas sociales que puedan generarse desde el próximo siete de agosto.

Esta afirmación del líder de la oposición se basa en el respaldo que Eder le dio a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella, de crear bloques de seguridad urbana, para combatir la criminalidad y el terrorismo en el país.

"No pasa un día sin que el señor De la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como el señor 'Fico' Gutiérrez en Medellín o Alejandro Eder en Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes salgan a las calles a protestar pacíficamente. Para ello, desde ya sostienen que toda movilización será expresión de vandalismo y de bloqueos de las vías públicas, para los cuales no habrá ninguna contemplación y por el contrario habrá cero tolerancia", fue la afirmación del senador Cepeda.

El mandatario caleño aseguró que lo dicho por Cepeda es una acusación rastrera y anunció que tomará medidas legales contra el senador del Pacto Histórico.



"Francamente eso es una acusación rastrera. Vamos a tomar medidas, eso es un ataque, primero que todo, mentiroso y no es aceptable. Ese es el tipo de polarización que Colombia no necesita más. Aquí nosotros no necesitamos más odio, no necesitamos más dividir a la sociedad. Lo que nosotros hemos buscado en Cali es unir a Cali y reconciliar a Cali", dijo Eder.

El alcalde caleño indicó que siempre velará por el respeto al derecho de la protesta pacífica, sin embargo, no permitirá que este sea utilizado como excusa para fomentar actos violentos en la ciudad.

"Tenemos muchos problemas que resolver, pero hemos logrado que aquí no vuelva la violencia con excusas de protesta social. Eso sí, el derecho a la protesta social pacífica siempre será bienvenida, pero nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para brindar paz y seguridad a los caleños", señaló.

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El mandatario explicó que su respaldo a la creación de los bloques de seguridad urbana propuestos por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, corresponde a la necesidad que tiene Cali de recuperar la protección de sus ciudadanos.

"Llevo dos años y medio buscando que el Gobierno Nacional nos ayudara en temas de seguridad, no llegó ninguna propuesta. Hoy vemos que está por iniciar un nuevo Gobierno que hace propuestas específicas, propuestas que se pueden aterrizar, obviamente de manera legal, pensando en el bienestar de los ciudadanos y estamos listos para hacerlo", finalizó.

Por otra parte, respecto a la posibilidad que existe para que la posesión del presidente electo el próximo siete de agosto se realice en alguna de las bases militares de Cali, el alcalde Eder aseguró que aún no se ha confirmado pero reiteró que es bienvenido para su realización.