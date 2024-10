Esposa de Brayan Campo: "No tengo la culpa de lo que hizo y tampoco mi hija"

Brayan Campo aceptó en una audiencia los cargos por el crimen de la pequeña Sofía Delgado, de 12 años, y desde entonces se han conocido nuevos detalles de cómo actuó este hombre aquel día, cuando la secuestró y la asesinó en una zona alejada. Según contó su pareja, Evelyn Rodas, él estaba en completa normalidad y no dijo nada hasta que la Policía lo capturó y confesó.

Rodas, quien aún es investigada por este caso, pero que fue dejada en libertad porque no había pruebas en su contra que la relacionaran, aseguró que es inocente y que, contrario a las varias versiones, nunca ayudó a Campo a ocultar información o cometer el asesinato. Incluso, dijo que solo había visto a Sofía Delgado un par de veces en compañía de su mamá.

También se refirió a su hija, de cuatro años y que también se llama Sofía. Pidió que no la ataquen más y no la culpen por los hechos que hizo Brayan Campo, pues insistió que ser su esposa no significa tener que "pagar los platos rotos" y tampoco su familia.

"Todos me señalan con puras mentiras, porque la mayoría han dicho mentiras. Yo realmente no tengo la culpa de los actos que ha cometido él y mucho menos mi hija, porque es un ser inocente; es una niña que no merece esto, no merece está vida que le tocó. Me duele por ella porque ella siempre ha sido muy apegada a mi y ahora todo el mundo la ataca y me ataca a mi", comentó en una entrevista con el canal True Stories de Jay Alarcón.

Este es el video completo de la esposa de Brayan Campo