Familia caleña denuncia que menor de edad posiblemente fue reclutado por grupos armados

Una familia caleña vive un completo drama por cuenta de la desaparición de un adolescente de 15 años, identificado como Jortin Pretel, y reportado como desaparecido desde el pasado 6 de febrero, quien fue visto por última vez en un sector de Puerto Mallarino de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Familiares denuncian que posiblemente grupos armados se lo habrían llevado de manera forzada para pertenecer a sus organizaciones ilegales, esto tras conocer qué vecinos de la zona afirmaran que en el sector estaban reclutando a menores de edad.

"Nosotros creemos eso, porque según por aquí andaba un señor averiguando de muchachos para reclutarlos, esa es una versión que creemos porque no lo hemos encontrado muerto, lo hemos buscado en el río y nada, entonces pensamos que eso fue lo que pasó, pero queremos saber que fue lo que pasó, estamos desesperados", dijo Ana Xilena Pretel, la abuela del desaparecido.

Aunque otra de las versiones que cuenta la familia es que posiblemente fue asesinado y arrojado al río Cauca, por esa razón, piden que desde las autoridades se active un plan de búsqueda.

"Lo vieron con tres niños en un lote del barrio, pero después no se supo más, y posteriormente dijeron que lo habían matado, pero no sabemos por qué. Era un niño tranquilo, no se metía con nadie, era callado, pero hasta ahora no sabemos. Por favor que la policía me lo ayuden a buscar", manifestó Pretel.

Los familiares del niño han extendido su búsqueda por municipios vecinos como Yumbo, Candelaria, Palmira e incluso Roldanillo, sin tener ninguna esperanza. El día de su desaparición, el adolescente vestía un buso de color negro con estampado amarillo, pantaloneta roja, zapatillas y una gorra negra.