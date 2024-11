Familiares de compañera sentimental de Brayan Campo, amenazaron a familia de Sofía Delgado

Familiares de Sofía Delgado, la menor de 12 años asesinada en el corregimiento de Villagorgona del municipio de Candelaria, Valle del Cauca , denunciaron que después de que fue capturada por la Policía, Evelyn Rodas, compañera sentimental de Brayan Campo, llegaron hasta la vivienda de una tía de la menor a amenazarlos con un machete.

En un video que fue compartido por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, se ve el momento cuando dos hombres, al parecer familiares de Rodas, llegan vestidos con camisetas rojas, y en bicicletas, desafiando a los familiares de la menor.

"A mi hermana la sapearon y fueron ustedes. Esto no se va a quedar así. Ustedes son los culpables de lo que le pasó a la niña y les echan la culpa a los demás. Están advertidos, ¿no? Nos la van a pagar”, dice uno de los hombres.

Frente al caso, Evelyn Rodas, en una entrevista que le concedió al medio True Stories de la región, aseguró que ella no tenía conocimiento de lo que había cometido su compañero sentimental el día del asesinato de la menor, el pasado 29 de septiembre.

"Ese día él me dijo que iba a donde el mecánico y se fue y a los 15 o 20 minutos regresó a la casa y estaba normal, se acostó un rato, se duchó, y nos pusimos a ver películas. Yo ese día domingo no pisé el local, pero el lunes que lo fui abrir, estaba completamente limpio, no encontré nada que me dijera aquí pasó algo, no había nada", dijo la mujer.

Sin embargo, Rodas fue liberada luego de una declaración a las autoridades por parte de Brayan Campo, donde manifestó que ella era inocente en el caso del crimen. A pesar de esto, la mujer sigue vinculada con la investigación.