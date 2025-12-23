Feria de Cali 2025: lista de actividades que no se puede perder de esta edición

Todo listo para la versión No. 68 de la Feria de Cali, que esta vez traerá varias novedades en los distintos desfiles que se realizaran en la Autopista Suroriental.



Actividades de la Feria de Cali 2025

El primero de ellos es el Salsódromo que se realizará el 25 de diciembre, un recorrido de 1.5 km lleno de música y tradición, programado para iniciar desde las 4:00 de la tarde.

Este primer desfile estará compuesto de cuatro bloques cada uno con 400 bailarines, cada uno con una temática distinta que resalta lo mejor de la cultura salsera de la ciudad.

"Vamos a tener alrededor de 2.200 bailarines en escena este año, esto quiere decir más de mil artistas más que el año pasado. Fue un reto no solo artístico sino técnico y logístico pero lo hemos logrado. En el último ensayo ratificamos que fue un acierto vincular a más escuelas y semilleros, especialmente en la participación infantil", señaló Rolando Patiño, productor del Salsódromo.

El día viernes, 26 de diciembre, será el desfile Fiestas de mi Pueblo, el cual busca mostrar lo mejor de los otros municipios del Valle del Cauca y su conexión con Cali, especialmente en materia de turismo. El desfile de Autos Clásicos y Antiguo está programado para el sábado, 27 de diciembre, donde más de 200 carros de diferentes épocas estarán desfilando por toda la Autopista Suroriental.



Feria de Cali Foto: AFP

Lo que debe saber de la Feria de Cali

El director de este desfile, Rodrigo Sarasti, afirmó que por la situación de inseguridad que se vive en el país, más de 60 vehículos no podrán participar en el desfile, pues venían de otras ciudades, sin embargo, se espera que el evento se logre saca adelante sin otros contratiemos.

"El tema de seguridad ha estado complejo y eso no ha permitido que muchos carros que venían de otras partes de Colombia lleguen a tiempo, especialmente por el paro armado del ELN, más de 60 vehículos desafortunadamente no vendrán, pero vamos a lograrlo. Habrá muchísimos carros identificados con la placa azul, y será un súper desfile", aseguró el director.

Publicidad

El domingo 28 de diciembre se realizará el desfile del Carnaval de Cali Viejo, en el que se resalta la historia de la ciudad y se destacan los diferentes íconos del folclor caleño. En esta edición de la feria también habrá espacios familiares y gratuitos como las Casetas , las cuales se van a realizar en tres puntos de la ciudad.

"Vamos a estar en el Bulevar del Oriente, así como el año pasado, en Mariano Ramos será un espacio nuevo, ahí tendremos una caseta alternativa con una puesta en escena tipo concierto, y en Acuaparque de la Caña. Los días 26, 27 y 28 de diciembre tendremos esta apuesta por la familia, donde lo más pequeños y los más grandes pueden compartir y disfrutar de la feria", indicó Alejandro Ríos, director de las Casetas.

Entre otros eventos característicos y masivos de la Feria de Cali está el encuentro de Melómanos y Coleccionistas, desde el 26 hasta el 30 de diciembre, se realizará en las Canchas Panamericanas donde miles de aficionados de la salsa podrán reunirse. Además de la inclusión, del barrio Obrero en la feria, donde los días 27 y 28 se van a realizar agüelulos y el 29 y 30 se hará la Calle de la Feria con diferentes presentaciones.