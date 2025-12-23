En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Feria de Cali 2025: lista de actividades que no se puede perder de esta edición

Feria de Cali 2025: lista de actividades que no se puede perder de esta edición

La Feria de Cali se realiza del 25 al 30 de diciembre, su evento inaugural es el Salsódromo, en la Autopista Suroriental.

Publicidad

Publicidad

Publicidad