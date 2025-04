Gobernador de Nariño defiende diálogos de paz ante advertencia del ministro del Interior

Ante el ultimátum del ministro del Interior de que si en 20 días los grupos armados ilegales no se concentran los diálogos se acaban, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar dijo que “la decisión de acabar o no con los diálogos de paz es potestad del presidente de la República. La política de seguridad y paz no puede hacerse de esa manera condicionada en donde están resultando los procesos de paz”.

El mandatario seccional dijo a Blu Radio que los dos procesos de diálogos que se cumplen por separado en Nariño han mostrado en un año avances significativos, con la destrucción de material de guerra por parte de Comuneros del Sur y el anuncio de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de hoja de coca , acuerdo logrado en la mesa entre el Gobierno y las disidencias de las Farc, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Escobar fue más allá e insistió en que, más allá de las declaraciones del titular de la cartera de política, “lo que me preocupa es que seamos efectivos en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, porque hay que brindar la seguridad a las comunidades que ya dijeron sí a ese acuerdo logrado en el proceso de diálogos de paz".

Dijo Escobar que las comunidades en Roberto Payán quieren sustituir las primeras cinco mil hectáreas de las 15 mil anunciadas para Nariño y que allí se ha propuesto un modelo muy interesante de sustitución de cultivos de uso ilícito que no se ha dado en el país, incorporando transformaciones territoriales como en el tema de vías, acueductos, colegios, puestos de salud, entre otras obras.

Publicidad

“Creo que vamos avanzando de manera importante, porque las comunidades quieren hacer esa sustitución, pero necesitamos garantizarles seguridad”, agregó Escobar.

Sobre el futuro de los diálogos con los grupos ilegales Comuneros del Sur y con la Coordinadora Ejército Bolivariano, el gobernador de Nariño dijo que, más allá de la efectividad que han mostrado esos diálogos, esta es una decisión que tiene que tomar el presidente, y “sin duda lo que yo espero es que se muestre, que se vean los avances que hay en los dos procesos de paz que estamos en el departamento de Nariño, y estamos invitando al Estado Mayor Central que opera en la cordillera a que efectivamente se acoja a la necesidad de diálogo con el Gobierno Nacional y con el territorio”.

El mandatario seccional reconoció que, durante la cumbre de gobernadores que se cumplió en Yopal, departamento de Casanare, fue muy oportuna y buena la presentación del ministro de Defensa, en la medida en que con cifras reales mostró cómo se va avanzando en materia de seguridad en el país.

Dijo que a partir de la llegada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “creo que todos los gobernadores llevamos tranquilos en la medida en que se ve un quiebre en el trabajo del Ministerio de Defensa, reconociendo el trabajo de la Policía y del Ejército. Sin duda, lamentando y rechazando ese plan pistola que tienen los grupos armados ilegales contra nuestras fuerzas, desde aquí mandamos nuestra solidaridad a las familias de los 15 soldados y policías caídos en esa barbarie de estos grupos terroristas, y por supuesto también nuestra solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas frente a este tema”.

Publicidad

“Yo creo que Nariño, a raíz de lo que avanzamos en los dos procesos de paz en materia de seguridad, ha mostrado con datos cómo ha avanzado el departamento en seguridad. Sin duda, lo que ocurrió el 22 de abril en la zona de El Peñón, en el atentado cruel que se hizo, lo mencionamos allá en la cumbre de gobernadores y manifestamos nuestra necesidad de fortalecer la seguridad hacia la zona norte del departamento”, finalizó.