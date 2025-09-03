Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernadora del Valle alerta sobre nueva amenaza terrorista con drones en el departamento

Gobernadora del Valle alerta sobre nueva amenaza terrorista con drones en el departamento

Aunque el departamento sigue fortaleciéndose en tecnología anti drones, las capacidades serían limitadas a comparación de la cantidad de dispositivos aéreos que podrían utilizarse en los ataques.

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Gobernación del Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:56 a. m.

Inteligencia militar habría descubierto que el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, estaría adquiriendo una gran cantidad de drones para perpetrar más atentados contra la fuerza pública en el Valle del Cauca.

El grupo armado, al parecer, habría adquirido hasta 300 dispositivos aéreos no tripulados para seguir generando hechos terroristas como el de hace dos semanas contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, y que, al parecer, uno de los capturados por ese ataque les habría confirmado este plan.

"Es una información que tenemos. Los disidentes están pensando comprar muchísimos drones y eso, por supuesto, es para afectar no solo a la fuerza pública, sino como lo hemos visto últimamente a la sociedad civil", advirtió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Autoridades se fortalecen con antidrones, pero piden apoyo del Gobierno

Ante esta amenaza, la mandataria confirmó que el departamento seguirá fortaleciéndose en tecnología antidrones, sin embargo, las capacidades son limitadas a comparación de la cantidad de dispositivos aéreos que podrían utilizarse para atacar al Valle del Cauca.

"Nosotros ya compramos antidrones para la Policía y el Ejército, vamos a comprarle también a la Armada, pero por supuesto no tenemos todos los antidrones necesarios para contrarrestar muchos de estos que nos vayan a atacar", indicó la mandataria.

Nuevamente, la gobernadora del Valle pidió el respaldo del Gobierno nacional en materia de seguridad, especialmente en la destinación de recursos para la fuerza pública y así evitar otros hechos terroristas en la región.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.