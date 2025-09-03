Gobernadora del Valle alerta sobre nueva amenaza terrorista con drones en el departamento

Inteligencia militar habría descubierto que el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, estaría adquiriendo una gran cantidad de drones para perpetrar más atentados contra la fuerza pública en el Valle del Cauca.

El grupo armado, al parecer, habría adquirido hasta 300 dispositivos aéreos no tripulados para seguir generando hechos terroristas como el de hace dos semanas contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, y que, al parecer, uno de los capturados por ese ataque les habría confirmado este plan.

"Es una información que tenemos. Los disidentes están pensando comprar muchísimos drones y eso, por supuesto, es para afectar no solo a la fuerza pública, sino como lo hemos visto últimamente a la sociedad civil", advirtió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Autoridades se fortalecen con antidrones, pero piden apoyo del Gobierno

Ante esta amenaza, la mandataria confirmó que el departamento seguirá fortaleciéndose en tecnología antidrones, sin embargo, las capacidades son limitadas a comparación de la cantidad de dispositivos aéreos que podrían utilizarse para atacar al Valle del Cauca.

"Nosotros ya compramos antidrones para la Policía y el Ejército, vamos a comprarle también a la Armada, pero por supuesto no tenemos todos los antidrones necesarios para contrarrestar muchos de estos que nos vayan a atacar", indicó la mandataria.

Nuevamente, la gobernadora del Valle pidió el respaldo del Gobierno nacional en materia de seguridad, especialmente en la destinación de recursos para la fuerza pública y así evitar otros hechos terroristas en la región.