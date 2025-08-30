Publicidad

Infante de marina murió en ataque con drones en zona rural de Buenaventura

Álvarez López, oriundo de Valledupar, Cesar, llevaba más de dos años al servicio de la Infantería de Marina. Entidad también informó que interpondrá las denuncias correspondientes.

Foto suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 09:47 a. m.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción habría sido perpetrada por el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) “Jaime Martínez”, en momentos en que tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 21 adelantaban operaciones de registro y control en la región.

Tras el hecho, se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y los integrantes de esta estructura ilegal.

Álvarez López, oriundo de Valledupar, Cesar, llevaba más de dos años al servicio de la Infantería de Marina. La institución lamentó su fallecimiento y lo destacó como “un héroe de la Patria”.

BLU Radio, infante de marina / foto: AFP Referencia

“La Armada Nacional rechaza de manera contundente este acto terrorista que vulnera el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló la Fuerza Naval del Pacífico en el comunicado.

La entidad también informó que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y que un equipo interdisciplinario acompaña a la familia del joven militar.

