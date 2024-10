Gobernadora del Valle rechaza reforma que disminuye penas a violadores y asesinos

En el municipio de Candelaria, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien acompañó a la familia de Sofía Delgado, la niña de 12 años víctima de feminicidio y quien fue hallada muerta en una zona rural tras 19 días de su desaparición, hizo un fuerte llamado al reiterar su rechazo al proyecto de reforma a la justicia que otorga beneficios y mecanismos sustitutivos como rebaja de penas a violadores de menores.

“Hay una cosa muy importante y es que están presentando una reforma a la justicia que disminuye las penas, donde hay un principio de oportunidad para estos violadores y asesinos, y eso no puede ser. Voy a hacer una carta, voy a trabajar con la gente porque eso no lo podemos permitir, al contrario, hay que endurecer las penas, hay que darles un escarmiento para que no haya más personas que hagan lo mismo que hizo este asesino”, expresó la mandataria.

Por ello, insistió en que “tenemos que abrir el debate la cadena perpetua, que la Corte Constitucional dijo que no, pues nosotros aquí tenemos que abrir el debate, quien tiene que decidir es la gente y si hay que hacer un referendo, pues lo hacemos. Aquí quien decide es la comunidad y creo que eso los estamos sintiendo hoy todos los colombianos porque realmente todos estamos solidarios y sintiendo ese dolor, pues tenemos que decir que esas personas no pueden estar en la sociedad, esas personas salen de la cárcel y vuelven otra vez a cometer los mismos delitos”.

Durante un Consejo de Seguridad que se realizó en este municipio, con el Gobierno departamental y la fuerza pública, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, informó que se hará seguimiento para que “este proceso avance bien y que se tenga esa sentencia ejemplar que todos estamos esperando”.