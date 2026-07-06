Gobierno saliente pide mantener proceso de paz con bandas criminales en Buenaventura

Teniendo en cuenta que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, descartó por completo alguna posibilidad de mantener los procesos de paz que están en curso en el país, desde Buenaventura, la delegación actual de la mesa socio jurídica está agotando todos sus esfuerzos para lograr que este proceso se concrete antes del 07 de agosto.

El Gobierno saliente aseguró que si bien el próximo mandatario está en la potestad de desarticular la negociación que está en curso, hay que tener en cuenta los resultados que ya se han logrado, especialmente los compromisos con la comunidad bonaverense.

"El proceso de paz no se enerva, no se levanta, sigue adelante y seguramente pues aquí llegarán otros actores. El Gobierno Nacional hoy debería darle continuidad a este esfuerzo en Buenaventura que ha traído consigo ciertos niveles de tranquilidad. Aunque hay que seguir dándole vueltas a la tuerca, mejorar nuestros sistemas de seguridad. Y a los grupos armados, decirles que es el momento también de avanzar con determinación en la dirección correcta que es la paz urbana en Buenaventura", indicó Fabio Cardozo, delegado del Gobierno nacional en el proceso de paz de Buenaventura.

Este miércoles, a propósito, se firmará un nuevo acuerdo de paz en ese distrito, encaminado principalmente al desmonte de las estructuras criminales que delinquen en el puerto.



"Ha habido desarrollos relevantes en el sentido que se está planteando por parte de estos grupos, especialmente con uno de ellos, la posibilidad de emprender un proceso de desvinculación parcial de sus miembros, es decir, después de la captura de sus jefes máximos, pusimos sobre la mesa la conversación sobre la necesidad del desmonte de las bandas criminales en Buenaventura", indicó el delegado.

Entre los logros alcanzados en el proceso de paz actual en Buenaventura, el delegado confirmó que se han logrado acuerdos para proteger a los menores de edad, a las mujeres y especialmente resignificar territorios encaminados a la transformación social.