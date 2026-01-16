En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hombres armados roban dos camiones niñera con 17 vehículos nuevos en el norte del Cauca

Hombres armados roban dos camiones niñera con 17 vehículos nuevos en el norte del Cauca

El hecho ocurrió en la variante de Santander de Quilichao; las autoridades recuperaron los tractocamiones, pero continúan la búsqueda de los automotores hurtados

