Inicia instalación de albergues temporales por actividad del volcán Puracé en Cauca

Las autoridades comenzaron la instalación de albergues temporales en municipios ubicados en el área de influencia del volcán Puracé, en el departamento del Cauca, como parte de las medidas de preparación ante una eventual evacuación de las comunidades. La decisión se da luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevara la alerta del volcán de amarilla a naranja, debido al incremento de la actividad sísmica y al aumento de la temperatura de las emisiones de ceniza y gases, entre ellos dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Mientras se avanza en la adecuación de estos espacios, las autoridades recordaron que la eventual orden de evacuación corresponde a las alcaldías de los municipios ubicados alrededor del volcán. Los albergues buscan garantizar una respuesta rápida en caso de que la evolución de la actividad volcánica haga necesario trasladar a la población de las zonas de mayor riesgo.

La caída constante de ceniza ya está dejando afectaciones en varias veredas, entre ellas Los Cristales, Loma Linda, Anambío y Patugó. Según expresó el líder indígena del resguardo de Coconuco, Jhoe Sauca, a Noticias Caracol, más de 200 familias han resultado impactadas por este fenómeno. Explicó que el ganado bovino ha comenzado a presentar enfermedades tras consumir forraje contaminado por la ceniza y que también existen reportes sobre posibles afectaciones en fuentes hídricas, otros animales y cultivos como tomate de árbol y fresa.

🌋 Así se vio ayer el volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos. Desde el SGC continuamos monitoreando su actividad 24/7. Consulta el boletín extraordinario más reciente en el siguiente enlace👉🏻 https://t.co/0ssy7IJQoJ pic.twitter.com/qfZZ5JuyLc — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 3, 2026

Desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, la geóloga Daniela Quintero explicó que el mapa de amenaza volcánica identifica las áreas que podrían verse afectadas por los distintos materiales expulsados durante una eventual erupción. Señaló que esta herramienta fue elaborada con base en estudios geológicos de erupciones ocurridas en el pasado y permite establecer la posible dispersión de productos como flujos de lava y flujos piroclásticos, considerados entre los eventos de mayor peligrosidad.



Las condiciones climáticas también representan un desafío adicional para las comunidades cercanas al volcán. Al fenómeno asociado con la actividad del Puracé se suma la influencia de El Niño, que en la región ha provocado altas temperaturas y fuertes vientos, factores que favorecen la dispersión de la ceniza y amplían el área de afectación.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del volcán y continúan evaluando su comportamiento para adoptar las medidas que sean necesarias. Entretanto, hicieron un llamado a la población a seguir únicamente la información emitida por los organismos oficiales y a atender las recomendaciones de gestión del riesgo ante cualquier cambio en la actividad del volcán Puracé.