Investigan presunto caso de abuso de autoridad de agente de tránsito en Cali

Luego de que en redes sociales se volvieran virales varios videos donde se ve a un agente de tránsito agrediendo a un ciudadano en un puesto de control ubicado en la carrera 10 con calle 21, en pleno centro de Cali, la Secretaría de Movilidad confirmó que fue el hombre fue quien inició el altercado al intentar evadir el pare de la autoridad.

En un video que compartió la dependencia se ve el momento cuando el hombre le lanza la motocicleta a la funcionaria para evitar la señal de pare, ocasionándole una caída, y es allí cuando otro de los funcionarios entra en la escena que fue de conocimiento público.

"Una de nuestras señoritas del cuerpo de agentes de tránsito hace el llamado a un vehículo tipo motocicleta, y a su conductor, al evidenciar que no tenía su revisión al día o que no tenía el seguro obligatorio. Decide escapar del puesto de control, llevándose de manera accidental, generando con ello lesiones personales y este hecho desencadena que nuestros agentes, en una forma reactiva, tomen acción por sus propias manos. Ese no es el llamado para la reacción de nuestros agentes", dijo Jairo Moreno, subsecretario de movilidad de Cali.

Este hecho ha generado todo tipo de reacciones en los internautas de las redes sociales y de algunos concejales, quienes calificaron este acto como un abuso de autoridad, ya que el video muestra que en el punto hay cinco agentes de tránsito quienes golpean al ciudadano.

"Al Secretario de @MovilidadCali @orozcolgustavo le solicitó que este agente de tránsito que golpeó a este ciudadano sea investigado y apartado mientras se esclarece lo qué ocurrió. El cuerpo de agentes de tránsito es un cuerpo civil y que ahora esté siendo alentado para cometer abusos contra la gente son parte del descontento de la ciudadanía", escribió en su cuenta de X la concejal Ana Erazo.

Entre tanto, las autoridades indicaron que estos operativos se llevarán a cabo en la ciudad, de manera intensiva, en aquellos puntos más álgidos y donde se han detectado usuarios incumpliendo las normas de tránsito.

"Queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que cumplan con las normas, para que tengan la reglamentación ordenada, luces, retrovisores, soat, revisión técnico- mecánica y vamos a seguir con los procesos. Reiteramos no a la violencia", manifestó el subsecretario de movilidad de Cali.

Desde la dependencia confirmaron que el agente de tránsito que agredió al ciudadano será sometido a un proceso disciplinario, mientras que la agente de tránsito agredida se convierte en el caso N.13 de agresión en lo corrido del 2025.