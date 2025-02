Motociclista atropelló a agente de tránsito en Cali: van 12 agresiones en la ciudad

Un nuevo caso de agresión contra un agente de tránsito se registró en Cali, Valle del Cauca, en medio de un puesto de control en inmediaciones al Parque de la Caña, ubicado en el oriente de la ciudad .

Allí un hombre que no quiso detenerse al llamado de la autoridad, agredió al funcionario público, lanzándole su motocicleta. El infractor fue capturado segundos después con el apoyo de la policía de carreteras que acompañaba el operativo.

"Desafortunadamente en un operativo que estábamos llevando a cabo aquí en la ciudad de Cali en la carrea 8 con calle 44, uno de nuestros agentes fue atropellado por una persona que no hizo caso a la acción de detenerse para verificar sus documentos, y ahí nos dimos cuenta que no tenia soat, la revisión técnico mecánica no estaba al día y por eso se abalanzo hacia nuestro agente", dijo Jorge Moreno, Subsecretario de Movilidad de Cali.

El agente agredido fue identificado como Víctor Hugo Herrera con el N.529, quien posteriormente tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial por múltiples heridas que sufrió en la agresión.

"Esta agresión le genero varios traumatismos como en la rodilla, en el hombro y en la clavícula, pero le hacemos un llamado a la comunidad para que por favor atiendan las normas y atiendan los puestos de control, nosotros estamos trabajando para garantizar la seguridad de los caleños en la vía", explicó Moreno.

Según datos entregados por la secretaría de Movilidad de Cali, con este serían 12 los agentes de tránsito agredidos en lo corrido del 2025, y el año pasado la cifra cerró con un total de 34 agresiones a los funcionarios