Liberan a adulta mayor que permaneció tres meses secuestrada en el norte del Cauca

Se trata de Esperanza Muñoz, la mujer de 66 años secuestrada desde el pasado 30 de julio en el municipio de La Cumbre, Valle. Fue entregada por sus captores en Timba, Cauca.

Suministrada por los familiares
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

