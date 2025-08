Libres soldados víctimas de dos asonadas en Jamundí; dos civiles resultaron lesionados

Después de aproximadamente cinco horas de tensión y presiones por parte de la comunidad de los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N. 13 del Ejército que permanecían retenidos por estas personas lograron salir de la zona.

Tras su liberación se trasladaron al sector de Robles, un corregimiento ubicado en la parte plana del municipio. Fueron en total 150 los militares que permanecieron secuestrados por estas comunidades que, obligadas por integrantes de la disidencia Jaime Martínez, exigían su retiro de este territorio.

"No es más que el reflejo apresurado de una guerrilla cobarde que se da cuenta que militarmente no puede enfrentar al Ejército, y finalmente se escuda con la población civil. Han tratado de instrumentalizar a las comunidades, obligándolas a salir amenazándolas y finalmente esta población no desea estar bajo las pretensiones de esta estructura", señaló el general Federico Mejía comandante de la Tercera División del Ejército.

La situación en la zona montañosa del municipio poco a poco retorna a la calma, después de este encuentro.

Dos jóvenes civiles resultaron heridos en medio de este hecho, quienes trataron de quitarle a los soldados los fusiles, mientras los militares adelantaban acciones disuasivas. Estas personas fueron trasladados al hospital Piloto de Jamundí, donde se confirmó que su estado de salud era estable.