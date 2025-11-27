Manifestantes de la Minga Cali bloquean ingreso a la Gobernación del Valle

Alrededor de 200 personas de la Minga Cali decidieron desde este miércoles tomarse el edificio Palacio de San Francisco, donde están ubicadas las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, como medida de presión para que el Gobierno Nacional les garantice el acceso a tierras y vivienda.

Esta situación está perjudicando el ingreso de funcionarios públicos, contratistas y comunidad en general, y desde la Gobernación se decidió instalar un P.M.U. para atender sus peticiones.

“Ayer, 15 personas en condición de discapacidad no pudieron ser atendidas. Hoy hay más de 25 citas y se están represando las del día anterior. Es decir, hay una flagrante violación a los derechos de los ciudadanos que vienen a utilizar los servicios, y desde el Puesto de Mando Unificado se han hecho las coordinaciones y acciones de respuesta a la situación”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.

Por otro lado, Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica del Valle, indicó que los manifestantes piden la presencia del Gobierno Nacional, ya que sus peticiones son directamente con la Nación.



“Se han agotado todos los procedimientos que garantizan el derecho a la protesta, porque nadie está limitando ese derecho. Además, son peticiones que no son responsabilidad de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres ni del gobierno territorial; son temas que están siendo reclamados ante las instancias del Gobierno Nacional, y ellos no han hecho presencia”, expresó Vanegas.

Y es que, aparte de pedir vivienda popular y tierras, la Minga Cali también está denunciando que algunas familias de comunidades campesinas y afrodescendientes en municipios como El Cerrito y Zarzal están siendo amenazadas por ocupar terrenos, por lo que reclaman protección del Gobierno Nacional.