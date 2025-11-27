En vivo
Manifestantes de la Minga Cali bloquean ingreso a la Gobernación del Valle

Manifestantes que reclaman tierras amanecieron frente a la Gobernación del Valle. La gobernadora Dilian Toro afirmó no tener compromisos y pidió a la Agencia de Tierras atender sus reclamos

