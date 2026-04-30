Más de 12 horas cerrada ajusta la vía Panamericana mientras desactivan explosivos

Más de 12 horas completa cerrada permanece la vía Panamericana entre el sector de Tunía, zona rural de Piendamó, y el parque industrial de la ciudad de Popayán, mientras la fuerza pública adelanta la verificación de un artefacto explosivo que estaría instalado en una alcantarilla, a la altura del sector de Media Loma.

El director de la Policía, general William Rincón, confirmó que la forma en la que está instalado el artefacto es lo que ha generado complicaciones en el procedimiento, por lo que el tráfico se encuentra completamente restringido mientras los técnicos antiexplosivos verifican el lugar.

"Volvieron y colocaron otra carga explosiva en un punto estratégico de la Panamericana, la cual fue detectada por inteligencia de cada una de nuestras fuerzas. En este momento, nuestro Ejército Nacional tiene ya acordonada y asegurada la zona, y nuestra Policía Judicial, junto a los técnicos de explosivos, está allí tratando de desactivar estos artefactos para poder garantizar el paso. Tan pronto levantemos estos explosivos, habilitaremos nuevamente la vía", dijo Rincón.

Mientras esto sucede en la Panamericana, en el resto de la región continúa el despliegue de la fuerza pública, especialmente para proteger a trabajadores de ingenios azucareros, teniendo en cuenta que en la tarde de este miércoles uno fue asesinado, otro resultó herido y dos más fueron secuestrados tras enfrentarse con disidentes del frente Dagoberto Ramos.



"En la reacción hieren a uno de estos sujetos, quien posteriormente muere en un hospital. Esa información se está verificando. Pero quiero contarles que inmediatamente, con los medios no tripulados de nuestra Fuerza Aeroespacial, estamos implementando una serie de medidas con patrullas motorizadas, tropas a pie y drones remotamente tripulados que nos van a permitir una mayor cobertura del sector. Vamos a observar y reaccionar permanentemente frente a estas situaciones", explicó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

Entre tanto, en el centro del Valle del Cauca fue capturado alias 'Pataskuy', cabecilla de las disidencias del frente 57, señalado como responsable de la quema de vehículos en zona rural de Tuluá y San Pedro.

"Esta persona venía alterando la seguridad y la convivencia en tres corregimientos, especialmente Ceilán, La Moralia y La Marina, en el municipio de Tuluá, y también afectaba la convivencia y seguridad en San Pedro. Estaría relacionado con la quema inicial de tres vehículos, luego otros dos más, acciones asociadas a extorsiones. Era el lugarteniente de Óscar Barreto, comandante de la estructura Jair Bermúdez, que delinque en la cordillera Central", indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

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Según el general López, en los últimos días se ha logrado neutralizar a 10 disidentes. En lo corrido de este año se han evitado más de 600 acciones terroristas en todo el suroccidente del país.