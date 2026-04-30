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Mujer antioqueña que viajaba a Ecuador, entre las víctimas de ataque terrorista en Cauca

Bertha Betancur, oriunda del municipio de Andes, se convirtió en una de las más recientes víctimas del atentado perpetrado por las disidencias de las Farc en Cajibío.

Martha Betancur, víctima de atentado en Cauca.jpg
Martha Betancur, víctima de atentado en Cauca.
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

La ola terrorista en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca no solo ha causado dolor y tristeza en el suroccidente del país, sino que también ha llegado hasta Antioquía en donde se confirmó la muerte de Bertha Betancur, una paisa que estaba en el momento exacto del atentado en la vía Panamericana.

La información que ha entregado la familia de la mujer, oriunda del municipio de Andes, es que se dirigía con otras personas a pasear al vecino país de Ecuador cuando infortunadamente fueron víctimas del atentado terrorista perpetrado por las disidencias de alias ‘Iván Mordisco' en el municipio de Cajibío.

Desde el Suroeste antioqueño lamentan la muerte de la mujer de 58 años que era de una familia reconocida de Andes y que será recordada por su generosidad y su buena disposición como destacó el senador Juan Felipe Lemus.

"Perteneciente a una familia querida, reconocida en el municipio, y que, desde luego, pues, su muerte enluta al municipio y a quienes la la conocimos"; destacó el congresista.

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Mencionan desde el municipio de Andes que la familia de Betancur, que viajaba con ella por las vías del departamento de Cauca, resultaron ilesos a pesar de estar en el mismo vehículo en el momento del atentado terrorista que deja 21 personas asesinadas por las disidencias.

Se espera que el cuerpo de Bertha Betancur llegue en las próximas horas a la ciudad de Medellín en donde se le harán las honras fúnebres a la paisa que se convierte en una nueva víctima de la violencia en el suroccidente de Colombia.

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