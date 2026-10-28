Más de 60.000 habitantes de la zona rural de Dagua, en riesgo por disputas entre disidencias y ELN

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo inminente que están corriendo las comunidades de la zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, por las confrontaciones que se registran en 17 corregimientos entre el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y el ELN.

Estas constantes disputas están poniendo en riesgo a más de 60.000 habitantes, pertenecientes a diferentes comunidades, entre ellas indígenas y afrodescendientes, vulnerando sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, al exponerlos a diferentes escenarios de violencia.

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Según la Defensoría, el frente Luis Carlos Cárdenas del ELN ha fortalecido su presencia en el municipio desde el mes de junio de este año, instalándose principalmente en la zona aledaña a la carretera Simón Bolívar, conocida como la antigua vía al mar. Este grupo armado afecta a los habitantes de El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada.

Por su parte, el grupo más extendido en el territorio es el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de 'Iván Mordisco', pues se ha evidenciado su accionar en 13 corregimientos de Dagua: Juntas, Cisneros, Loboguerrero, Zabaletas, El Naranjo, Zelandia, Los Cristales, Providencia, El Palmar, Los Alpes, Santa María, El Limonar y Jiguales.



El evidente riesgo que corren estas comunidades se evidencia en el incremento de hechos violentos en la zona rural de Dagua, por ejemplo, entre los meses de junio y julio, al menos cinco personas fueron asesinadas por señalamientos de presuntas colaboraciones con estos grupos armados. También los constantes retenes ilegales hacen que por varios días la comunidad se confine o incluso se desplace, buscando mayor seguridad.

La recopilación de estos datos por parte de la Defensoría, impulsa a realizar un llamado para tomar acciones de seguridad inmediata en este territorio tanto por parte de las autoridades como de la Fuerza Pública, para restablecer el orden público garantizando los derechos de las comunidades de estos 17 corregimientos.