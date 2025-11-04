Masacre en Corinto, Cauca: disidencias asesinaron a cuatro personas

En medio de una creciente ola de violencia en el norte del departamento del Cauca, cuatro personas fueron asesinadas en la madrugada de este lunes festivo en el municipio de Corinto. Entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años. El hecho ocurrió en un establecimiento conocido como El Cantinazo, ubicado en la zona urbana de la población.

Según las primeras informaciones, al lugar llegaron hombres fuertemente armados, quienes abrieron fuego contra las personas que departían en el sitio. Tres personas más resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales en Cali y Miranda.

Las autoridades atribuyen esta masacre a integrantes de una estructura de las disidencias de las FARC comandada por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los grupos que disputan el control territorial en la región.

Reporte de Indepaz sobre masacre en Corinto

Disputa armada entre estructuras disidentes

De acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, Corinto es un corredor estratégico disputado por el frente Dagoberto Ramos, perteneciente al autodenominado Estado Mayor Central, y el frente 57 Jair Bermúdez. La confrontación entre estos grupos ha intensificado la violencia en el norte del Cauca, dejando a la población civil en medio de continuos enfrentamientos, amenazas, confinamientos y casos de reclutamiento forzado de menores.



La situación en este territorio se ha descrito como crítica debido a los constantes ataques, homicidios selectivos y presiones armadas.

Carro bomba en Suárez dejó dos muertos y al menos cuatro heridos

Este violento episodio se suma al atentado con carro bomba registrado durante la madrugada en Suárez, también en el Cauca. La primera explosión ocurrió a pocos metros de la estación de Policía del municipio; una segunda detonación fue reportada apenas 20 minutos después.

El saldo fue de dos civiles muertos y al menos cuatro personas gravemente heridas, entre ellas un uniformado que custodiaba la estación y una niña de seis años que se encontraba en una vivienda cercana. Asimismo, cerca de 30 locales comerciales y viviendas resultaron afectados.

El ataque fue atribuido a la estructura Jaime Martínez, también vinculada a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco.

Tras los hechos, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, llegó a Popayán para coordinar las operaciones en la zona. Desde allí anunció una recompensa por información que permita la captura de los responsables del atentado en Suárez.

Cubides señaló que se manejan dos hipótesis sobre el hecho: el uso de un explosivo lanzado contra el lugar o la presencia de cilindros dentro de la habitación del hotel donde murieron las dos víctimas, lo que podría indicar que allí se preparaban artefactos explosivos.

En un tercer hecho violento registrado durante el mismo fin de semana, en el municipio de Miranda, también en el norte del Cauca, las disidencias secuestraron a un reconocido empresario de la región. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su paradero.



Alcalde de Suárez hace llamado urgente al Gobierno

El alcalde de Suárez, César Cerón, hizo un llamado desesperado al Gobierno Nacional y al departamento para que brinden acompañamiento permanente a la población. “No es justo que cada fin de semana tengamos ataques. La comunidad merece vivir tranquila. No nos dejen solos”, aseguró.