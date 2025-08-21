Menor asesinado en polideportivo en La Unión, Valle, tenía antecedentes judiciales

Habitantes del municipio de La Unión, norte del Valle del Cauca, vivieron momentos de pánico, tras una balacera que se registró en un polideportivo, decenas de personas se encontraban realizando actividad física en la zona cuando ocurrió el ataque.

Los ciudadanos alertaron a las autoridades que escucharon varios disparos, a la llegada de la patrulla de la Policía, se evidenció que la víctima era un menor de 16 años quien se encontraba paseando su mascota cuando fue interceptado por sus agresores. En el hecho, una mujer resultó herida.

"La herida fue trasladada rápidamente a un centro hospitalario donde fue atendida por los médicos y se encuentra fuera de peligro. La persona que fallece en el lugar es un menor de edad, el cual, al verificar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes presenta dos anotaciones, una por fabricación y tráfico de estupefacientes y otra por maltrato intrafamiliar", explicó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle .

La mascota de la víctima también falleció en el lugar de los hechos. Luego del ataque armado, las autoridades dieron inicio a una investigación, con el fin de esclarecer lo ocurrido en este punto del norte del Valle del Cauca.