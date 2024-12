No nos saltamos la norma, operamos bajo la ley: Carlos Paz por concierto en Carpa 66

La Carpa 66 , ubicada en el sur de Cali, ha generado un aluvión de críticas tras realizar conciertos, de acuerdo con la Alcaldía de Cali, sin la debida autorización en el marco de la Feria de Cali .

A pesar de las quejas de la comunidad local y el pronunciamiento del alcaldía que negaba los permisos para los eventos, el empresario Carlos Paz abrió las puertas del recinto el pasado jueves 27 de diciembre para la presentación del cantante Luis Alfonso.

En medio de la confrontación, Carlos Paz se defendió y afirmó en Blu radio que todos los documentos necesarios habían sido presentados en tiempo y forma.

“No creo que estoy por encima de la ley, de hecho, nadie lo está. 15 días antes presentamos los documentos legales, radicamos el lleno de todos los requisitos. La pregunta que hacía anoche era ¿por qué si nosotros radicamos oportunamente todos los documentos, si caben la viabilidad, por qué lo niegan? No hay una motivación jurídica, si me falta algo, debieron decírmelo, pero no recibí ninguna notificación formal. Nosotros ayer no operamos fuera de la ley y estábamos con tres abogados nuestros ahí. Por el contrario, trabajamos bajo la norma de establecimiento de comercio que nos ampara para poder llevar a cabo la actividad, no es que yo haya saltado la norma por encima", añadió Paz, cuestionando la decisión de la alcaldía.

Sobre la carpa

Hay que decir que este escenario ha despertado el descontento de los vecinos, quienes argumentan que el ruido de los conciertos representa un grave inconveniente para la tranquilidad del sector residencial que lo rodea, sin embargo, Paz asegura que este tipo de eventos son para el pueblo.

"Aquí hay una guerra de poderes y de egos. Nosotros consideramos que la carpa es un formato que es del pueblo y tiene grandes artistas a precios módicos y detrás de la cortina hay gente que eso le incomoda porque le pisa los talones. Yo en verdad les puedo jurar que hice todo en derecho y lo hice bien. Reitero. Nosotros tenemos toda la documentación", ratificó.

Sobre la llegada de las autoridades al lugar

Paz afirmó, ante la llegada de autoridades al lugar para impedir la realización del evento, que no se burló de los mismos, sino que existió una malinterpretación.

"Nosotros trabajamos bajo el establecimiento de comercio, tal y como lo hace un restaurante, una discoteca grande o un centro de eventos. Eso es lo que pasa. Trabajamos en esa modalidad, entonces no hubo burla. Lo que pasa es que se malinterpretaron la acción. Trabajé fue con la legalidad", dijo.

Asimismo, el empresario confirmó que el evento de este viernes, en el marco de la Feria de Cali en la Carpa de la 66, será cancelado.

"Hoy lo voy a cancelar porque no quiero este desgaste moral, físico, económico. Son 15 años construyendo una imagen y no la vamos a desdibujar por una eventualidad. Si nosotros no llevamos a cabo un evento y usted compra una boleta se le devuelve la plata, sencillo, no hay de qué hablar. Hay que respetar al público", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: