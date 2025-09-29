Nuevo bloqueo en la Calle 5ta en Cali por manifestaciones por falta de agua

Desde la mañana de este lunes, la movilidad en el sur de Cali, específicamente en la calle Quinta se encuentra completamente colapsada debido a la manifestación y un bloqueo que familias de la comuna 18 de la ciudad adelantan a la altura de la estación del MÍO de Meléndez.

Lo que esta comunidad está exigiendo es la normalización del servicio de acueducto, que debido a la temporada seca, ha tenido fallas en los últimos meses, misma razón por la que la semana pasada, habitantes de la comuna 20 también protestaron.

Los manifestantes aseguran que aunque el desabastecimiento de agua está siendo atendido con carro tanques por parte de las Empresas Municipales de Cali, esta alternativa ya no es suficiente para atender plenamente las necesidades del sector.

"Llevamos cuatro meses sin agua, los recibos de los servicios llegan como si estuviéramos consumiendo y bien caros, entonces por favor. Exigimos la comuna 18 que venga el alcalde y Roger Mina (gerente de Emcali), no nos vamos a ir hasta que lleguen, no nos manden secretarios porque de aquí los sacamos", indicó una de las manifestantes.



A través de un comunicado, Emcali reiteró que las dificultades en la prestación del servicio es consecuencia del bajo nivel del caudal del río Meléndez, el cual sigue siendo estando muy por debajo de lo necesario para atender la demanda del sector. Por lo que se extiende una invitación para sostener un diálogo y evitar la continuidad de esta vía de hecho, mientras tanto, se siguen enviando carro tanques a la zona.

"Esto es una muestra de lo que está pasando ahora en el mundo con el cambio climático, hay un caso que es el del río Meléndez que disminuyó el caudal pero ya se están tomando medidas con Emcali enviando los carro tanques", indicó el alcalde Alejandro Eder.

Mientras sigue adelantándose la protesta, las autoridades de movilidad han implementado un plan de desvíos en el sector, y así evitar que se incremente la congestión que hay en la zona.

"Las personas que vienen en el sentido Norte - Sur por la Calle 5ta. deben llegar hasta la carrera 80 a girar a la izquierda para tomar la avenida Pasoancho, las calles 14 o 16 o la Simón Bolívar. Los que vienen desde el sur por la carrera 100 deben llegar hasta la calle 16 girar a la derecha y seguir a la zona norte ubicando ya la carrera 80 para tomar las calles 13 o 14, o salir directamente a la Autopista Sur", señaló Duvier Ossa, coordinador del Centro de Gestión de Movilidad de Cali.