Nuevo comandante de la Tercera Brigada asume con retos en seguridad

El brigadier general Gabriel Andrés Majé asumió oficialmente como nuevo comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, unidad responsable de las operaciones militares en el Valle del Cauca. El oficial reemplaza al brigadier general Juan Odúber Rendón Pérez, quien dejó el cargo tras cerca de dos años al frente de esa jurisdicción.

Nacido en Neiva y con más de 30 años de servicio en la institución, el general Majé llega procedente de la Décima Cuarta Brigada, en Antioquia. Ha ocupado distintos cargos de mando y planeación estratégica dentro del Ejército, experiencia que ahora pondrá al servicio de una de las regiones con mayores desafíos en materia de orden público.

Durante la ceremonia de transmisión de mando, el nuevo comandante aseguró que concentrará sus esfuerzos en fortalecer las operaciones militares contra los grupos armados ilegales que tienen presencia en el Valle del Cauca, mediante un trabajo coordinado con la Policía, las autoridades regionales y los organismos de seguridad del Estado.

Además, anunció que buscará incrementar la presencia de tropas en los municipios más afectados por la violencia y avanzar en proyectos estratégicos para la región, entre ellos, la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, una iniciativa que pretende reforzar el control territorial en el sur del departamento.



La Tercera Brigada enfrenta el desafío de combatir estructuras armadas como las disidencias de las Farc, el ELN y organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas, responsables de buena parte de los hechos de violencia registrados en el suroccidente del país.

