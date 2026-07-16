Operación militar evitó asesinato de un conductor secuestrado en el norte del Cauca

Una operación militar que comenzó con el seguimiento a una situación de secuestro terminó con el rescate con vida de un conductor que había sido llevado desde el Valle del Cauca hasta una zona rural de Padilla, en el norte del Cauca.

El ciudadano permanecía en la vereda El Chamizo, hasta donde habría sido trasladado por integrantes de grupos ilegales. La hipótesis que manejan las autoridades es que los delincuentes pretendían asesinarlo en ese lugar.

"La reacción de las tropas de la Vigésima Novena Brigada permitió ubicar al conductor y sacarlo de la zona antes de que se concretara ese presunto plan. El hombre fue puesto a salvo y recibió acompañamiento para iniciar el proceso de denuncia ante las autoridades competentes", dijo el Brigadier General Diego Jaramillo, comandante de esta brigada.

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En medio del operativo, los militares también recuperaron un vehículo de carga que había sido hurtado por los delincuentes. Además, encontraron una motocicleta que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido utilizada por los responsables para movilizarse por el sector.

Sin embargo, la operación dejó otro elemento que ahora hace parte de la investigación. Una vez asegurada la zona, las tropas localizaron un cuerpo. La Policía Judicial no pudo adelantar la verificación ni los actos urgentes debido a la oposición de habitantes de la zona. Por esa razón, aún no se ha establecido plenamente la identidad de la persona ni las circunstancias en las que murió.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del secuestro y el hurto del vehículo, el Ejército mantiene sus operaciones en diferentes zonas del Cauca. La institución aseguró que continuará con las acciones de control territorial y ofensiva contra los grupos ilegales que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.