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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan presunto secuestro de agricultor y ganadero en zona rural de Rionegro, Santander

Investigan presunto secuestro de agricultor y ganadero en zona rural de Rionegro, Santander

Cuatro hombres armados habrían ingresado a una finca en la vereda La Tigra y se llevaron por la fuerza a un adulto mayor de 60 años. El Gaula lidera la investigación para establecer su paradero.

Autoridades investigan presunto secuestro en Rionegro, Santander.jpg
Imagen de la comunidad. Autoridades investigan presunto secuestro en Rionegro, Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

El Gaula de la Policía investiga el presunto secuestro de Oclides Carrillo Hernández, de 60 años, el hecho ocurrió en la vereda La Tigra del municipio de Rionegro, Santander y genera preocupación entre los habitantes de la zona.

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La victima agricultor y ganadero , permanece desaparecido desde la noche del viernes luego de que cuatro hombres armados irrumpieran en su finca, y presuntamente se lo llevaran por la fuerza.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades y versiones recopiladas en la zona, los hombres llegaron al predio sobre las 7:00 de la noche, intimidaron con armas de fuego a las personas que se encontraban en la finca, golpearon a Oclides Carrillo y revolcaron la vivienda mientras buscaban, al parecer, dinero y otros elementos de valor. Minutos después abandonaron el lugar llevándose a la víctima en un vehículo con rumbo desconocido.

La Policía Nacional confirmó que el GAULA, junto con unidades de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, asumió el caso y adelanta la recolección de pruebas, entrevistas y demás actuaciones para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como ubicar a la víctima e identificar a los responsables.

Carrillo Hernández llevaba cerca de 14 años residiendo en este sector, donde era reconocido por dedicarse a la agricultura y la ganadería, este no sería un hecho aislado. Hace aproximadamente dos meses, otro ganadero de la misma región habría sido sacado de su finca y agredido en circunstancias similares, un caso que incrementó la preocupación entre productores y habitantes de Rionegro por la situación de seguridad en la zona rural.

A esta situación se suman las reiteradas denuncias de comerciantes y empresarios de Rionegro y municipios vecinos, quienes aseguran haber sido víctimas de extorsiones por parte de grupos armados ilegales que, según las autoridades, actuarían en alianza con estructuras de delincuencia común. Por estos hechos permanece vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y desarticular a los responsables.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre el paradero de Oclides Carrillo Hernández sea reportada a la línea 165 del GAULA, a la 123 o a la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva.

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