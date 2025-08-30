Persiste hacinamiento en el Centro de Detención transitorio "Marte" en Buenaventura

La reciente fuga de un privado de la libertad del Centro de Detención Transitoria “Marte”, ubicado en la Comuna 1 de Buenaventura, ha puesto nuevamente sobre la mesa la grave crisis de hacinamiento que enfrenta este establecimiento penitenciario.

Este incidente, que generó gran preocupación entre la comunidad local, no es un caso aislado, ya que la cárcel de “Marte” ha sido históricamente un foco de tensión debido a sus precarias condiciones de seguridad y la falta de soluciones estructurales por parte de las autoridades competentes.

Aunque el preso fue recapturado, tras entrega voluntaria de los familiares, para el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, la situación de hacinamiento en este centro de detención ha alcanzado niveles alarmantes, superando el 300% de su capacidad.

"Marte tiene una ocupación del 375%, se ha venido requiriendo para que la Alcaldía adquiera una propiedad que permita descongestionar a marte, es la única manera", puntualizó Potes.

La situación dentro del centro de detención ha sido descrita por la Personería como “indigna”. Las condiciones de insalubridad, la falta de espacio adecuado para la convivencia, la carencia de servicios básicos y la escasez de personal encargado de velar por la seguridad de los internos.

El Personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, ha reiterado la importancia de que el Ministerio Público y otras entidades competentes actúen con urgencia para mejorar las condiciones en el centro de detención “Marte” y resolver la crisis de hacinamiento que atraviesa la cárcel.

Publicidad

El proyecto de una nueva cárcel, ubicada en una zona rural de Buenaventura, ha sido anunciado como una posible solución a largo plazo, pero hasta el momento no se han dado avances significativos en su construcción.