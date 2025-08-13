Personería de Cali alerta supuestas ofertas de turismo sexual durante el Petronio Álvarez

Con el inicio del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali, en el que se proyecta llegarán a la ciudad más de 32.000 turistas, la Personería Distrital lanzó una alerta sobre el riesgo que corren los menores de edad de ser víctimas de explotación sexual.

El llamado de atención se hace, teniendo en cuenta que en el año 2024 en el marco de esta festividad, al área de Derechos Humanos de la entidad llegaron cuatro denuncias de familias caleñas, en las que advertían que a sus hijos les llegaban a través de las redes sociales ofertas de dinero a cambio de servicios sexuales.

Según la Personería, estas ofertas estarían llegando a jóvenes entre los 14 y 16 años de edad, la mayoría en el oriente de Cali. Los ofrecimientos provienen de visitantes tanto extranjeros como nacionales.

"Cali recibirá número significativo de visitantes y turistas, de ahí que resulta importante que las autoridades, esto es: la administración distrital, el ICBF y la Policía Nacional, entre otras, intensifiquen los controles frente a la protección de nuestros niños y niñas, en lo que tiene que ver con la explotación infantil, tanto sexual como laboral", dijo el personero Gerardo Mendoza.

La Personería ha instado a las autoridades distritales a adelantar acciones de prevención y vigilancia sobre hoteles, moteles, residencias, centros nocturnos, parques, plazoletas y demás espacios de alojamiento y entretenimiento, para identificar cualquier riesgo.

Por su parte, las autoridades en Cali atendieron el llamado del ministerio público y se inició la atención preventiva específicamente en la Unidad deportiva Alberto Galindo, para ofrecer una ruta de atención inmediata a aquellos menores que estén siendo víctima de este flagelo.