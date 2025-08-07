Policía investiga asesinato de estudiante al interior de colegio en Pradera, Valle

Como Brayan Stiven Narváez fue identificado el joven de 16 años que fue asesinado en las últimas horas al interior de la sede Belo Horizonte de la Institución Educativa Alfredo Posada Correa de Pradera, Valle del Cauca, en momentos cuando el estudiante se disponía a ingresar a su jornada escolar.

Las primeras versiones del caso indican que un sicario ingresó hasta el colegio, lo abordó y lo atacó con una arma de fuego, causándole heridas que le provocaron la muerte.

"La policía hace un llamado a todos los jóvenes a la sana convivencia, en horas de la mañana se presenta desafortunadamente el homicidio de un menor de edad en un centro educativo, el sujeto desciende de una motocicleta, y sin mediar palabra le ocasiona una lesión grave con arma de fuego", dijo la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía del departamento del Valle.

Por este hecho, la comunidad estudiantil se encuentra atemorizada y, en un comunicado público, desde las directivas de la institución lamentaron lo sucedido con el estudiante.

"Como rector, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos, y a toda nuestra comunidad educativa. A todos ellos les envió un mensaje de solidaridad, acompañamiento y fortaleza en este momento tan doloroso", dice el documentado emitido por el colegio.

En este momento, la policía judicial y de infancia y adolescencia están realizando las respectivas investigaciones para ubicar a los responsables de este crimen que tiene consternado tanto a la comunidad educativa como a la población civil del municipio de Pradera.

