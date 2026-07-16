Policías soportaron ataque contra estación en Barragán, centro del Valle: salieron ilesos

Nuevamente la fuerza pública fue atacada en el centro del Valle del Cauca, esta vez en el corregimiento de Barragán, zona alta de Tuluá. Desde el parque principal del pueblo, sujetos armados dispararon varias veces en contra de la estación de policía, desatando el caos en la zona.

"Central, habla con Bonilla, estoy en Barragán, nos están hostigando... Colabórenme ahí en la línea con la estación de Tuluá. Por favor, urgente, que es que nos están boleando acá", se escuchaba a uno de los uniformados de la estación, solicitando ayuda.

El contraataque de las autoridades evitó que policías o civiles resultaran heridos en medio de este hecho. Sin embargo hoy, la tensión persiste en la comunidad, ante el riesgo de otra acción terrorista.

"La situación fue atendida de manera inmediata por los uniformados mediante la activación del 'Plan Defensa', logrando repeler el ataque y recuperar el control de la zona. Gracias a la reacción oportuna no se presentaron lesionados policiales ni civiles, tampoco se presentó daño a la infraestructura de la estación de Policía y del municipio", señaló el teniente coronel Cristhian Enrique Bohorquez, comandante de la estación de Policía de Tuluá.



Por su parte, el secretario de gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, manifestó su preocupación por la expansión de los grupos armados ilegales en las montañas del municipio, este último ataque fue atribuido al Frente 57 Yair Bermúdez, de las disidencias de las Farc.

"Históricamente estaba la disidencia Adán Izquierdo y ahora es el frente de 57 Yair Bermúdez, que es el que hace presencia en este sector de Barragán, Santa Lucía y que hace el corredor que ellos tienen hacia el Tolima y otras regiones. Eso es un sitio estratégico que es necesario cortarle el camino a estos actores, allí es necesario reforzar el trabajo de la Fuerza Pública", añadió Hincapié.