Quibdó, tercer municipio en homicidios en Colombia; mayoría de víctimas son jóvenes: ONU

Desde hace algunas semanas, en Quibdó se presentan disputas entre las bandas que delinquen en la capital del Chocó y el Clan del Golfo, grupo que, según reveló el Gobierno nacional, trata de tomar el control de esa zona del país.

En este contexto el Equipo Humanitario País, compuesto por agencias de la ONU y otras ONG internacionales, reveló un complejo panorama para los habitantes de Quibdó, pues con corte del 17 de septiembre la capital del departamento de Chocó tiene la tercera tasa de homicidios a nivel nacional y supera en cinco veces la tasa nacional media de homicidios por cada cien mil habitantes. En su mayoría, las víctimas son jóvenes entre los 14 y 25 años.

"El EHP ha documentado restricciones al derecho a la libertad de movimiento afectando a más de 40.000 personas debido a toques de queda impuestos por los actores armados no estatales en horarios comprendidos entre las seis de la tarde (6:00 p.m.) hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.) en los barrios de la zona norte y sur de la ciudad. Esta situación ha desencadenado temor generalizado, lo que conlleva a que gran parte de la población urbana restrinja su movilidad en estos horarios ante el temor de ser víctimas de ataques con artefactos explosivos y/o extorsiones financieras perpetradas por los actores armados no estatales", señala el Equipo Humanitario País.

Las consecuencias se están viendo reflejadas en las afectaciones a la salud mental de los pobladores, también hay riesgos para las mujeres y las niñas relacionados con las violencias basadas en género y violencia sexual.

"Asimismo, se ha incrementado el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años. La población civil también afronta estigmatización y en algunos casos, amenazas directas por presunción de vínculos con algún actor involucrado en el conflicto. Dichos riesgos también se han extendido a personas defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de homicidios", señala el comunicado de las agencias.