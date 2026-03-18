¿Quién es Javier Tascón, el hombre atacado al evitar un retén ilegal en Jamundí, Valle?

Javier Tascón es el hombre de 73 años que, desde hace cinco días, permanece en una UCI de la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, después de haber sido víctima de disidentes de las Farc, quienes le dispararon por no detenerse en un retén ilegal, en inmediaciones del corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle.

Junto a su familia son reconocidos agricultores de este corregimiento desde hace varias décadas. Él, sus padres y cuatro hermanos se han destacado por brindar oportunidades laborares en el pueblo, teniendo tiendas y cultivos. Durante este tiempo, señalan que nunca habían vivido una situación como la que hoy están atravesando, pues aseguran que todas las personas de Timba, los han conocido.

"En la vía antes de la Balsa lo estaba esperando un tipo en una moto, lo hizo parar y le dijo ¿vos quién sos?, él le respondió: Yo soy Javier Tascón, yo soy de aquí de Timba, de la familia Tascón y el otro le dijo, yo no te conozco H*, te bajás. Mi hermano no se quiso bajar. Cuando el tipo sacó la ametralladora, salió volado en el carro. La balacera fue terrible y lo cogió. De milagro como le digo, no lo mataron", dijo Julia Tascón, hermana de la víctima, narrando cómo sucedió el ataque.

Javier había llegado a Jamundí desde hace ocho años de los Estados Unidos, país donde estuvo radicado durante un largo tiempo junto a su familia, por lo que cuenta con ciudadanía americana. Su propósito al volver a Colombia era cuidar y vivir de su finca.



"Son 85 años hace que el pueblo nos conoce, siempre de negocitos, de tiendas. Mi hermano fue para Estados Unidos, regresó ya pensionado para poder vivir acá en el país en su finquita, que él con los ahorros había comprado y había sembrado los frutales y así fue, esa es su vida", añadió doña Julia.

Hoy, la familia Tascón no solo está atravesando el ataque de Javier, sino que están agotando todos sus esfuerzos para impedir su traslado de Valle del Lili a la Clínica Nuestra, proceso que, en su condición actual, puede comprometer aún más su estado de salud. Incluso, un juez falló a su favor una tutela, para garantizar que don Javier siga siendo atendido donde está.

"Él es consciente de que tiene que hacer unas terapias, pero estamos tratando de que la clínica no lo saque de allí, porque quieren sacarlo de esta clínica para mandarlo a otra, él tiene un tiro en el cuerpo. Si lo mueven, él puede quedar inválido", explicó su hermana.

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Los familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades de Jamundí, asegurando que, hasta el momento, no se han comunicado con ellos, ni para conocer el estado de salud de Javier, ni para iniciar un proceso de acompañamiento o reparación.

