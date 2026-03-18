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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / ¿Quién es Javier Tascón, el hombre atacado al evitar un retén ilegal en Jamundí, Valle?

¿Quién es Javier Tascón, el hombre atacado al evitar un retén ilegal en Jamundí, Valle?

Los familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades, asegurando que hasta el momento no se han comunicado con ellos.

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