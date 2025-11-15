Soldado profesional fue secuestrado por disidentes de las Farc, en Balboa, Cauca

El secuestro del soldado ocurrió en la tarde del viernes 14 de noviembre, en el sector de Guadualito, zona Fila del municipio de Balboa, Cauca. La tropa del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 20 del Ejército fue atacada por miembros de la estructura 'Carlos Patiño', disidencia al mando de alias 'Iván Mordisco', iniciando así un fuerte combate con los militares.

Es en medio de este enfrentamiento que los disidentes secuestran al soldado profesional Víctor Hugo Yepes García y dejan heridos a cinco militares más, quienes fueron atendidos y posteriormente evacuados a un centro médico en el departamento.

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército señaló que la situación será denunciada ante las autoridades correspondientes, mientras pide a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita ubicar al soldado y judicializar a los disidentes responsables de su secuestro.

"Un llamado al respeto por la vida de nuestro militar, al tiempo que invita a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico", señala el documento.

