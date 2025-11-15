En vivo
Soldado profesional fue secuestrado por disidentes de las Farc, en Balboa, Cauca

Soldado profesional fue secuestrado por disidentes de las Farc, en Balboa, Cauca

Además del secuestro del soldado, cinco militares más resultaron heridos en medio del enfrentamiento, quienes fueron atendidos y posteriormente evacuados a un centro médico en el departamento.

