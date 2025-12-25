Red hospitalaria del Valle entra en alerta naranja para atender emergencias de diciembre

La Gobernación del Valle del Cauca declaró alerta naranja en la red hospitalaria pública y privada del departamento, como medida preventiva para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud durante la temporada decembrina, un periodo en el que históricamente se registra un aumento en la atención de emergencias.

De acuerdo con las autoridades departamentales, la medida busca anticiparse al incremento de situaciones asociadas a las festividades de fin de año, entre ellas, accidentes de tránsito, riñas, lesiones ocasionadas por el consumo excesivo de alcohol y otros eventos de salud pública que suelen presentarse con mayor frecuencia durante este periodo.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, hizo un llamado a los entes territoriales, hospitales, clínicas y entidades de emergencia para activar y mantener actualizados sus planes de contingencia, así como asegurar la disponibilidad del talento humano, insumos médicos y capacidad instalada necesaria para atender la demanda.

“Nosotros tenemos una alerta amarilla que vamos a subir a alerta naranja en las festividades de diciembre, porque existe una alta probabilidad de incremento en el número de heridos, accidentes y riñas”, señaló Lesmes.



Asimismo, la secretaria reconoció las dificultades que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional, pero aseguró que la red hospitalaria del Valle del Cauca se encuentra preparada para responder a las necesidades de la población durante esta temporada.

“A pesar de la crisis del sistema de salud, la red público-privada del departamento está lista para la atención de diciembre. Contamos con planes de emergencia, planes de contingencia y la capacidad de atención necesaria”, afirmó.

Finalmente, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, recomendando acudir a estos únicamente en casos que representen un riesgo para la vida o la integridad física, con el fin de evitar la congestión de los centros asistenciales y permitir una atención prioritaria a las emergencias reales.

