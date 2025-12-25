En vivo
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Red hospitalaria del Valle entra en alerta naranja para atender emergencias de diciembre

Red hospitalaria del Valle entra en alerta naranja para atender emergencias de diciembre

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el aumento de accidentes, riñas y emergencias durante las festividades de fin de año.

