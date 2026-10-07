Rescatan adolescente de 16 años tras 20 días de secuestro en zona rural de El Tambo, Cauca

Un adolescente de 16 años, que permanecía secuestrado desde el pasado 18 de septiembre, fue rescatado con vida en una zona rural de El Tambo, Cauca, luego de una investigación que se extendió durante 20 días y permitió establecer el lugar donde permanecía retenido.

El joven había sido secuestrado en la vereda La Rejoya, en el área rural de Popayán. Según la información recopilada por las autoridades, varios hombres descendieron de un vehículo, lo abordaron y posteriormente lo trasladaron en una camioneta, sin que desde entonces sus familiares conocieran su paradero.

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Con la ubicación establecida, las autoridades desplegaron un operativo hasta el lugar donde se encontraba retenido y consiguieron sacarlo con vida. Tras su rescate, el menor quedó bajo protección de las autoridades para verificar su estado y avanzar en el proceso de restablecimiento de sus derechos.

La investigación también permitió establecer que los secuestradores exigían a la familia 15.000 millones de pesos a cambio de su liberación. De acuerdo con la Policía, los responsables estarían vinculados con la estructura criminal Jaime Martínez.



Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del secuestro.