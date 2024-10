Revelan nuevos detalles sobre la desaparición de Sofía Delgado: esto dice su tía

Las autoridades del departamento del Valle del Cauca y el municipio de Candelaria continúan la búsqueda desesperada de Sofía Delgado, una niña de 12 años desaparecida desde el 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona. La niña fue vista por última vez cuando salió a hacer un mandado cerca de la casa de su abuela, pero nunca regresó.

Katherine Delgado, tía de Sofía, en Noticias Caracol, reveló detalles cruciales sobre la desaparición. Mencionó que las cámaras de seguridad revisadas hasta ahora no muestran que la niña haya avanzado mucho más allá de la casa de su abuela. "Yo creo que ahí fue donde se la llevaron. Pero no lo podemos afirmar porque en los videos no se ve", comentó.

El día de la desaparición de Sofía Delgado

Katherine recordó que la familia estaba reunida en casa de su madre el 29 de septiembre, y Sofía le comentó que había bañado a su perrita el día anterior. Decidieron usar el champú sobrante para bañar a la perrita de Katherine después de almorzar. Fue en ese momento cuando Sofía pidió las llaves de su casa para ir a buscar el champú, ya que su vivienda estaba a solo una cuadra de distancia.

Lo que parecía una tarea simple y cotidiana se convirtió en un misterio cuando la niña no regresó. "Salió rápido, cruzó la calle y se dirigió a la casa, como lo hacía siempre. Ella camina rápido porque tiene piernas largas, y siempre la hemos enseñado a ser cuidadosa", relató Katherine. Sin embargo, la preocupación creció cuando Sofía no volvió. Katherine intentó llamarla y su hermano fue a verificar si ya estaba en su casa, pero la puerta estaba cerrada.

Ante la falta de noticias, la familia de Sofía inició una búsqueda desesperada por el barrio, sumando a vecinos y amigos en el esfuerzo. Motos y carros recorrieron las calles, pero no hubo rastro de la niña. La situación se volvió aún más inquietante cuando entraron en la casa y vieron que el champú seguía sobre la nevera. "Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. La niña nunca se alejaba sola, y menos con extraños", afirmó.

Una de las pistas que están investigando las autoridades tiene relación con un vehículo blanco que, según las sospechas, pudo haber sido utilizado para llevarse a la menor. Además, también se investiga la posible implicación de un comerciante de la zona. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada hasta el momento. “Queremos respuestas, pasan las horas que son vitales para mi niña. Queremos que nos la devuelvan, respeten su vida y la entreguen sana y salva”, expresó.