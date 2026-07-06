Secuestraron a ocho personas en Lopez de Micay, en Cauca

Más de 30 hombres armados, integrantes del ELN, llegaron hasta el corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de López de Micay, en el pacífico caucano y allí reunieron a la comunidad.

Según organizaciones defensoras de Derechos Humanos, los delincuentes robaron las tiendas y locales comerciales, se llevaron a 40 civiles, les quitaron sus teléfonos celulares y luego liberaron a 32 personas.

A raíz de eso, se conoció que hay ocho civiles que no aparecen hasta el momento, por lo tanto, el asesor de paz del municipio Wilmer Riascos pidió la liberación de los secuestrados.

“Se está haciendo todo el proceso, buscando la liberación de las personas. Por parte de la administración municipal se está en contacto con la oficina de la secretarías de gobierno y paz del departamento del Cauca y también con la misión de verificación de Naciones Unidas, además de la Cruz Roja Internacional para ver cómo podemos lograr la libertad de estas ocho personas”, señaló Riascos.



Secuestrados son integrantes de un consejo comunitario

Las autoridades dieron a conocer que los secuestrados hacen parte de un movimiento social étnico y social del pacifico. Son integrantes del consejo comunitario de San Joc.

El ELN secuestró 8 personas en zona rural de López de Micay, Cauca. Según testigos, varios sujetos armados llegaron a un consejo comunitario, reunieron a la comunidad, se llevaron a 40 personas, les quitaron sus celulares y sólo liberaron a 32 de los secuestrados. #MañanasBLU pic.twitter.com/UHJejIKJgf — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 6, 2026