Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres soldados muertos dejó ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Buenaventura

Tres soldados muertos dejó ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Buenaventura

En el mismo hecho, se conoció que dos soldados más y dos infantes de marina de la Armada Nacional resultaron lesionados.

Soldado referencia
Soldado referencia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 03:25 p. m.

Este martes tres soldados resultaron muertos por un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Las víctimas de este atentado contra la Fuerza Pública fueron un suboficial y dos soldados profesionales.

En el mismo hecho, se conoció que dos soldados más y dos infantes de marina de la Armada Nacional resultaron lesionados.

Tropas del Ejército se desplazaron a un sector conocido como Pastico del Distrito, donde se presentaron los hechos.

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Ejército Nacional