Tres soldados muertos dejó ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Buenaventura

Este martes tres soldados resultaron muertos por un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Las víctimas de este atentado contra la Fuerza Pública fueron un suboficial y dos soldados profesionales.

En el mismo hecho, se conoció que dos soldados más y dos infantes de marina de la Armada Nacional resultaron lesionados.

Tropas del Ejército se desplazaron a un sector conocido como Pastico del Distrito, donde se presentaron los hechos.

